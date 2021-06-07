الذهب.. هل يعود إلى هذا المستوى؟

لندن (رويترز) - تراجع الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية التي تصدر هذا الأسبوع، وهو ما قد يعطي بعض المؤشرات بشأن مدى استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في الإحجام عن تقليص الدعم النقدي.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 09.29 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1883.50 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1885.40 دولار.

كانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من واحد بالمئة خلال الجلسة السابقة بعد أن هدأت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية الشهرية من مخاوف المستثمرين حيال تخفيف المجلس للتحفيز النقدي قريبا.

وقال يوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك إنه على الرغم من تأثير قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية على الأسعار، فإن الذهب أمامه فرصة جيدة جدا للعودة إلى أكثر من 1900 دولار للأوقية لأن الأجواء بالنسبة للمعدن لا تزال بناءة للغاية.

ونزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.53 دولار للأوقية كما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة ليسجل 2840.05 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة عند 1159.60 دولار.