الاتحاد الأوروبي يمول المشروعات صديقة البيئة

بروكسل (رويترز) - أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بشكل نهائي إنشاء صندوق لتمويل خطط التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري مما يمهد الطريق للدول الأعضاء للبدء في الحصول على الأموال منه.

ويجمع صندوق (الانتقال العادل) البالغ قيمته 17.5 مليار يورو (21.27 مليار دولار) الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي ومن صندوق التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19.

ويهدف الصندوق لدعم المجتمعات الأكثر تأثرا بخطط التوقف عن استخدام الفحم وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري والقطاعات كثيفة الانبعاثات. ويدعم الصندوق مشروعات من بينها إدارة إغلاق مناجم الفحم وإعادة تدريب العمال على أعمال أخرى.

واستبدال القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الفحم بصناعات صديقة للبيئة وتوفير الوظائف أمور أساسية لوضع الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء تماما بحلول عام 2050 على الانبعاثات التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتبنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين القواعد التنظيمية لصندوق الانتقال العادل وكانت تلك العقبة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ بعد أن أقره البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

