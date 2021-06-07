«ويز إير أبوظبي» تطلق وجهات جديدة خلال الصيف

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «ويز إير أبوظبي»، عن إضافة مجموعة جديدة من الوجهات والمخصصة لموسم فصل الصيف.

وتضم الوجهات الجديدة مجموعة من أجمل الجزر اليونانية وأكثرها استقطاباً للسياح بما فيها جزر ميكونوس ورودس وكريت. وتبدأ «ويز إير أبوظبي» تسيير رحلاتها إلى هذه الوجهات اعتباراً من 7 يوليو إلى ميكونوس بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الأحد والأربعاء وجزيرة رودس اعتباراً من 9 يوليو بمعدل رحلتني أسبوعياً أيام الاثنين والجمعة وجزيرة كريت اعتباراً من 12 يوليو بمعدل رحلتني أسبوعياً أيام الاثنين والجمعة.

وتبدأ أسعار التذاكر من 179 درهماً إماراتياً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة. وتوفر الوجهات اليونانية الجديدة مجموعة استثنائية من التجارب للمسافرين، بما في ذلك شواطئها الرملية البيضاء والمعزولة ومياهها الصافية النقية، إلى جانب المواقع التاريخية والكنوز القديمة لاكتشافها، حيث يأتي هذا الإعلان بعد اعتماد ممر سفر آمن بين دولة الإمارات واليونان للمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا، وليصل عدد الوجهات التي توفرها «ويز إير أبوظبي» إلى ما مجموعه 29 وجهة. وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: يسعدنا الإعلان عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى الجزر اليونانية التي تحظى بإقبال كبير من قبل السائحين حول العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط، كما يأتي هذا الإعلان بعد فتح ممر سفر بين البلدين، والتي تعتبر خطوة مشجعة للمسافرين ولقطاع السفر والسياحة بشكل عام بعد، حيث بات المسافرون يبحثون عن ملاذ آمن وتجربة جديدة مليئة بالمغامرات".