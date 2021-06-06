1.4 مليار درهم تعاملات أسواق المال الإماراتية

أبوظبي (وام)

واصلت أسواق المال الإماراتية مسيرة تحسنها مع بداية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع، وسط استمرار عمليات التداول المكثفة للمؤسسات الأجنبية والمحلية على شريحة من الأسهم القيادية. ومع تواصل التحسن في الأداء، فقد تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة في ختام التعاملات مستوى 1.4 مليار درهم. على مستوى حركة المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.26%، بالغاً مستوى 6623 نقطة مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2820 نقطة، وفقاً لما يظهره الرصد اليومي للتعاملات. وواصل سهم «العالمية القابضة» استقطاب الجزء الأكبر من سيولة الأسواق، فقد تجاوزت قيمة تداولاته 683 مليون درهم، مرتفعاً إلى 96.2 درهم. ومع بداية الأسبوع، برز نجم سهم «الدار العقارية» الصاعد إلى 3.75 درهم، وذلك عقب عمليات التجميع التي نفذت على السهم خلال الأيام الماضية. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه نحو 200 مليون درهم. كذلك، فقد حافظ سهم «أدنوك للتوزيع» على نهجه الصاعد، بالغاً 4.35 درهم، في حين أغلق سهم بنك أبوظبي التجاري عند 7.02 درهم. وبلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة 1.256 مليار درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 125 مليون سهم نفذت من خلال 2168 صفقة. وفي سوق دبي المالي، فقد نجح سهم «إعمار» بالارتفاع إلى 4.05 درهم وسهم بنك دبي الإسلامي 4.92 درهم وسهم السوق 1.15 درهم و«شعاع» إلى 63 فلساً. وبلغت قيمة التداولات في سوق دبي 156 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 91 مليون سهم نفذت من خلال 1769 صفقة.