إنجازات استراتيجية لمتنزه جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

أعلن متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار تحقيقه إنجازات استراتيجية مهمة في عام 2020، على الرغم من التحديات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها فيروس كورونا المستجد على العالم أجمع.

وقالت البروفيسور نهال شبراك، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: «يختتم الأداء المميز لفريق متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، عاماً مليئاً بالتحديات الصعبة، في ظل مواجهة العالم وباء فيروس كورونا المستجد».

فقد قام متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار بتوقيع خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم في عام 2020؛ بهدف تعزيز التعاون مع جهات مختلفة، كما قام بتنظيم 126 نشاطاً وفعالية، وإطلاق 27 برنامجاً ومبادرة، منها 22 مبادرة جديدة، و5 مبادرات تم تمديدها. كما دعم المتنزه 18 شركة ناشئة جديدة، سيتمّ عرض بعضها في الجناح الخاص بجامعة الإمارات العربية المتحدة بـ«إكسبو 2020».

وأضافت البروفيسور شبراك: «لقد حققنا أرقاماً قياسية جديدة لإيرادات الشركات الناشئة، تُقدر بمليوني درهم إماراتي، وذلك عن طريق شركة (ميتا تاتش) الناشئة في عامها التشغيلي الأول. ويعود الفضل في ذلك إلى برنامج احتضان ودعم الشركات الناشئة في منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار والدور الفاعل لشركائنا، مثل (توازن) الذين أسهموا في تسويق خدمات واختراعات هذه الشركات في السوق».

وأردفت قائلة: «لقد تمكنا من الحفاظ على، وإبرام اتفاقيات عدة جديدة، من أهمها شراكتنا الاستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي، كما قمنا بتوطيد شراكتنا مع وزارة الاقتصاد، والمتمثلة في استخدام المرصد العالمي لريادة الأعمال، في السنوات العشر القادمة، كمؤشر لقياس أداء الأجندة الوطنية لريادة الأعمال».

تتمثل الشراكة الاستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي بإطلاق منصة وبرنامج لمسرعات الشركات الناشئة ضمن السوق، حيث يستقبل هذا البرنامج الشركات الناشئة تحت مظلة منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، لتوفير الدعم لها ضمن مجالات عملها واستقطاب الشركات العالمية لتوسيع نطاق وجودها في الدولة.

كما قام المرصد العالمي لريادة الأعمال بالتعاون مع منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، بإصدار تقريرين، تناول أولهما، رؤى قيمة حول ريادة الأعمال الاجتماعية بالشراكة مع HSBC وهيئة المساهمات الاجتماعية (معاً)، بينما تناول التقرير الثاني البيئة الريادية في إمارة أبوظبي بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.