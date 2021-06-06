وحدة المعلومات المالية توقع مذكرتي تفاهم لمكافحة غسل الأموال

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات مذكرتَي تفاهم منفَصِلَتين مع وحدة المعلومات المالية البنغلادشية ومركز التقارير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، ضمن إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية والخبرات والتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح بهدف مكافحة الجرائم المالية.

ويأتي إبرام وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات لهذه الاتفاقيات تماشياً مع أهداف الدولة المتمثّلة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تدعمها التعاون الدولي لتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات المنفعة.

وقّع مذكرتي التفاهم علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وأمينة علي، مديرة مركز التقارير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، وأبو هنا محمد رازي حسن، رئيس وحدة المعلومات المالية البنغلادشية، بحيث مثّل كل منهما اختصاصه.

وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات: «يسهم هذا التعاون الذي عقدناه مع وحدة المعلومات المالية البنغلادشية ومركز التقارير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية في تسريع جهودنا لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع وحدات استخبارات دولية رائدة. وإنني على ثقة من أن مذكرات التفاهم هذه سوف تسمح بتعاون أكبر بين السلطات القضائية التابعة لنا فيما يتعلّق بأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبنغلادش والصومال».