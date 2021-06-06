الإمارات تستضيف أعمال الدورة الـ 131 لاتحاد الغرف العربية

دبي ( وام)

تنطلق اليوم الإثنين « أعمال الدورة الـ 131 لاتحاد الغرف العربية والاجتماع الـ 55 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجي الذي تستضيفة دولة الإمارات خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، بالتعاون والتنسيق بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة واتحاد الغرف العربية، واتحاد الغرف الخليجي في فندق إنتركونتننتال دبي فسيتفال ستي.

وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن استضافة دولة الإمارات لهذه الاجتماعات التي سيشارك فيها أكثر من 100 شخص يمثلون 14 دولة عربية، تأتي في إطار حرصها الدائم على تعزيز العمل العربي والخليجي الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التجارة البينية، فضلاً عن إيمانها بأهمية القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وإطلاق المبادرات الاستثمارية التي تستجيب لاحتياجات التنمية للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار ما بعد جائحة «كوفيد - 19 » .

وأشار الرميثي إلى أن غرف الإمارات، اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لانعقاد هذه الاجتماعات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات كشريك رئيسي في إدارة الفعاليات الإقليمية والدولية حضورياً وافتراضياً.