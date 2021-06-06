1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي(وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.1 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 334 مبايعة بقيمة 661.2 مليون درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 183.68 مليون درهم و306 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 477.52 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 68 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وسجلت الرهون قيمة قدرها 376.09 مليون درهم منها 13 رهنا للأراضي بقيمة 112.39 مليون درهم و70 رهنا للفلل والشقق بقيمة 263.7 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 98 مليون درهم وأخرى في منطقة أم هرير الثانية بقيمة 68 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 61.78 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 9 ملايين درهم.