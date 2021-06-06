«كلية ثندربيرد» تؤسس مركزاً للابتكار بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت كلية ثندربيرد للإدارة العالمية تأسيس مركزها الجديد للتميز تحت مسمى «مركز ثندربيرد العالمي للابتكار»، وذلك بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي. ويقع «مركز ثندربيرد العالمي للابتكار» في «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومقره في «أفينيو البوابة»، وسط حي الأعمال العالمية المزدهر بإمارة دبي. ويشتهر مركز دبي المالي العالمي بمكانته الرائدة عالمياً كوجهة لمزاولة الأعمال وتعزيز الابتكار، ويقدم أقوى منظومة للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يأتي اختيار كلية ثندربيرد للإدارة العالمية لمركز دبي المالي العالمي لافتتاح مركزها العالمي للابتكار تأكيداً على المقومات التي نمتلكها ومكانتنا المتميزة كمركز عالمي رائد لمزاولة الأعمال. ومن شأن افتتاح هذا المركز أن يتيح للكلية فرصة الاستفادة من بنيتنا التحتية عالمية المستوى وخدماتنا الداعمة للابتكار، والوصول بسهولة إلى الاقتصادات سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا». وقال سانجيف خاغرام، المدير العام وعميد الكلية «عبر التواجد في أحد أبرز مناطق الأعمال للشركات العالمية والتي تمثل العصب المالي لإمارة دبي، ستحظى كلية ثندربيرد وجامعة ولاية أريزونا بكافة المقومات التي تتيح لنا تكريس جهودنا لمواصلة تقديم أفضل الخدمات.