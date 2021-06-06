قفزة في مبيعات «إعمار»

دبي (الاتحاد) شهدت شركة إعمار العقارية زيادة في مبيعات العقارات في دبي بنحو 250 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان: بلغ إجمالي مبيعات العقارات منذ بداية العام وحتى الآن 10.5 مليار درهم، مقابل 3 مليارات درهم من الفترة نفسها في العام الماضي. وتتوقّع الشركة نمواً أعلى للنصف الأول من عام 2021.

وقال مؤسّس إعمار، محمّد العبار: «هذه الأرقام تظهر مرة أخرى مرونة مجموعتنا وجودة منتجاتنا وشغف عملائنا وموظّفينا»

وأضاف: «أنا على ثقة من أن سوق العقارات في دبي يشكّل مجدداً فرصة سانحة للنموّ، وذلك على ضوء السياسات الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يضع إعمار في موقع مثالي للاستفادة من ذلك».

منذ بداية عام 2021، أطلقت إعمار مجموعة من الإصدارات العقارية مثل «جولف بلايس تيراسز» في دبي هيلز استيت، و«كايا» و«بلِس» في المرابع العربية 3، و«بالاس بيتش ريزيدنس» في إعمار بيتشفرونت. كما قامت بتسليم وحدات سكنية في مواقع رئيسة من دبي، بما في ذلك دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار الجنوب.