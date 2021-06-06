إدراج عملة مشفرة على منصة «كوين بيس»

العملات المشفرة ارتفع سعر عملة بتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.9% منذ الساعة 5 مساء من مساء السبت لتصل إلى 36 ألفا و175 دولار في الساعة 12 مساء في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وتقلبت أسعار بتكوين بنسبة 4.6%، حيث يتم تداولها بين 34 ألفا و848 دولار و36 ألفا و467 دولار. وانخفض الآن بنسبة 44% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وزادت عملة بتكوين بنسبة 2.7% الأسبوع الماضي و25% منذ بداية العام.

في غضون ذلك، تفوَّقت عملة «دوج كوين»، وهي العملة المشفَّرة التي تحمل موضوع كلاب «شيبا اينو»، وبدأت كمزحة في عام 2013، على منافسيها الكبار خلال أسبوع إطلاقها عبر منصة «كوين بيس».

وفي حين ارتفعت أكبر العملات المشفَّرة – «بتكوين»، و«إيثريوم» بنسبة 6.2٪، و14.9٪ خلال الأيام السبعة الماضية على التوالي، تقدَّمت «دوج كوين» بنسبة 24٪ خلال الفترة نفسها، وفقاً لتسعير «كوين جيكو» (CoinGecko).

وقالت «كوين بيس» قبل أسابيع أنَّها تخطط لإضافة «دوج كوين»، إلا أنَّ إعلانها عن دعمها الآن للعملة المشفَّرة المستندة إلى «الميم» على موقع Coinbase.com، وعبر تطبيقات «كوين بيس» على هواتف أندرويد وآيفون يعني سهولة الوصول إلى «دوج كوين»، إذ ستستمر في ترسيخ نفسها.