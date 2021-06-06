تباين أسهم الخليج والبورصة المصرية توقف مسلسل الخسائر

دبي (رويترز) - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين اليوم الأحد، مع تأثر مؤشر دبي سلبا بأداء القطاع العقاري، بينما قطعت مصر مسلسل خسائر امتد لثلاث جلسات لتغلق مرتفعة 0.7 بالمئة.

فقد المؤشر القياسي السعودي 0.1 بالمئة إلى 10685 نقطة، بعد مكاسب على مدار ثماني جلسات متتالية، مع انخفاض أسهم الاتصالات السعودية وبنك الرياض 1.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 6623 نقطة، حيص صعد سهم اتصالات 0.7 بالمئة وقفز سهم الدار العقارية 1.9 بالمئة. كانت البيانات أظهرت يوم الخميس نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات للشهر السادس على التوالي في مايو.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة إلى 2821 نقطة بفعل انحدار سهم داماك العقارية 8.6 بالمئة ونزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1 بالمئة. لكن سهم إعمار العقارية القيادي زاد 0.3 بالمئة بعد الإعلان عن قفزة 250 بالمئة في مبيعات العقارية بدبي في الأشهر الخمسة الأولى من 2021.

وارتفع مؤشر سوق البحرين 0.2 بالمئة إلى 1542 نقطة، وصعد المؤشر في سوق مسقط 0.8 بالمئة إلى 3966 نقطة، وزاد مؤشر بورصة الكويت 0.1 بالمئة إلى 6809 نقاط.

وفقد المؤشر القطري 0.1 بالمئة إلى 10739 نقطة، مع انخفاض أسهم صناعات قطر 0.8 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 10122 نقطة، بعد خسائر لثلاث جلسات، إذ صعد سهم السويدي إلكتريك 4.3 بالمئة والمجموعة المالية هيرميس 2.7 بالمئة.





