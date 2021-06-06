20 شركة إماراتية ضمن الأقوى أوسطياً

دبي (الاتحاد) حلت 20 شركة إماراتية ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ «أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021» التي تضم أكبر الشركات المدرجة في أسواق المال، وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة.

وهيمنت المملكة العربية السعودية على القائمة بواقع 37 شركة، تتصدرها أرامكو السعودية في المرتبة الأولى، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بواقع 20 شركة، بقيادة بنك أبوظبي الأول (4). وتحتل قطر المرتبة الثالثة بواقع 17 شركة، تتصدرها مجموعة بنك قطر الوطني (2). وللعام الثاني على التوالي، تشكل هذه الدول معًا نحو%75 من شركات القائمة.

ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 42 بنكا، انخفاضا من 46 بنكا في عام 2020. كما جاءت 5 بنوك ضمن الـ10 الكبار في القائمة. كذلك يأتي قطاعا العقارات والبناء والصناعة في المرتبة الثانية بواقع 10 شركات لكل منهما، أما قطاع الصناعة والاتصالات فجاء في المرتبة الثالثة بـ9 مشاركات.

وسجلت الشركات المدرجة في قائمة العام الحالي مبيعات مجمعة بقيمة 550 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأرباح المجمعة 91 مليار دولار، بانخفاض%17.9 و%38.5 على التوالي، مقارنة بقائمة العام الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية لشركات قائمة العام نحو 3 تريليونات دولار، بزيادة قدرها%30.4 مقارنة بعام 2020. فيما تبلغ القيمة السوقية لأرامكو السعودية نحو 1.9 تريليون دولار، مما يشكل أكثر من%60 من إجمالي القائمة. وارتفعت القيمة المجمعة للأصول بنسبة%2.9 لتصل إلى 3.6 تريليون دولار.

بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية لنحو%93 من الشركات مقارنة بعام 2020، كما تمكنت%62 من الشركات من زيادة قيمة أصولها. ورغم تحديات العام الماضي التي واجهت الشركات في جميع أنحاء العالم، ضمت قائمة العام 8 شركات وافدة جديدة.