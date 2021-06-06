«إحصاء أبوظبي» ينفذ 10 مسوح إحصائية في 2021

أبوظبي (الاتحاد) بدأ مركز الإحصاء - أبوظبي أعمال 10 مسوح إحصائية لسنة 2021، والتي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية حديثة تسهم في إعداد وبناء مؤشرات إحصائية تعكس الآثار الإيجابية والسلبية لجائحة كوفيد - 19 في مختلف المجالات التنموية لإمارة أبوظبي.

وقال أحمد الشيبة الشرياني المدير التنفيذي لقطاع البيانات في مركز الإحصاء - أبوظبي "أطلقنا المسوح الإحصائية لعام 2021 تحت شعار "معكم نبني بيانات للمستقبل" والتي تعد أحد الأدوات الفعالة لتطوير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة عن إمارة أبوظبي؛ من خلال مخرجاتها يتم جمع وتصنيف وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية وفق معايير عالمية.وأضاف أن العمل الإحصائي يستند بشكل أساسي على توفر البيانات الدقيقة والحديثة، وتعاون جميع أفراد المجتمع والشركات المتسهدفة، بالتجاوب مع المسوح الإحصائية والإدلاء بالبيانات اللازمة في الوقت المناسب؛ حيث تبلغ أهميته في عملية إعداد وتوفير مؤشرات إحصائية تدعم صانعي القرار وكافة المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي وقطاع الأعمال لتحقيق نمو وتطور كافة القطاعات الاقتصادية وغيرها. ".

ويتولى المركز تنفيذ المسوح الإحصائية المتعلقة بالمجالات المختلفة في إمارة أبوظبي، ويشمل برنامج المسوح التي يجريها المركز بشكل دوري كل من:

المسح الاقتصادي السنوي، المسح الاقتصادي الربعي، مسح الاستثمار الأجنبي السنوي، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر الربعي، مسح البحث والتطوير، المسح البيئي، مسح تحديث الإطار الاقتصادي، مسح التجارة الخارجية للخدمات، مسح الطاقة،مسح القوى العاملة

تسهم مخرجات مسح القوى العاملة في عملية تخطيط وتنظيم سوق العمل وإعداد البرامج التطويرية للموارد، حيث يهدف مركز الإحصاء - أبوظبي من خلال هذا المسح إلى التعرف على حجم القوى العاملة وخصائصها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتقدير معدلات البطالة والتشغيل والمشاركة والإعالة الاقتصادية التي تعكس المتغيرات الحاصلة في سوق العمل في إمارة أبوظبي.



