حزمة إنقاذ أوروبية لإيطاليا

روما (د ب أ)- نقلت صحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية عن وزير الإدارة العامة، ريناتو برونيتا قوله إن بلاده ربما تحصل على الدفعة الأولى من الحزمة التي تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار يورو (243 مليار دولار) من صندوق الإنقاذ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، التابع للاتحاد الأوروبي، الشهر المقبل، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تحصل إيطاليا على 25 مليار يورو في الفترة ما بين يوليو و أغسطس المقبلين، طبقا للصحيفة نقلا عن تصريحات الوزير في مقابلة.

وأضاف أن الإجراءات التي وافقت عليها، مؤخرا، الحكومة الإيطالية بشأن الحوكمة والتبسيط الإداري وتوظيف رأس المال البشري توفر «ركائز لخطة الإنقاذ».

وكانت حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراجي أيدت الشهر الماضي خطة لخفض الروتين وتسهيل مشاريع الأشغال العامة وتبسيط إجراءات العطاءات للمساعدة في بدء النمو في رابع أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويقضي مرسوم، تمت الموافقة عليه في مايو الماضي،أيضا أن تكون 30% على الأقل من التعيينات الجديدة من قبل الشركات، التي تقدم عطاءات لمناقصات ممولة من قبل صناديق الاتحاد الأوروبي من النساء، ممن لا تزيد أعمارهن على 36 عاما.

ومن المقرر أن تكون إيطاليا المستفيد الأكبر من صندوق الإنقاذ الأوروبي، بحصولها على أكثر من 200 مليار يورو في السنوات المقبلة.

وربما ينمو الاقتصاد بأكثر من 4% في عام 2021، مع إعادة فتح الشركات، طبقا لما ذكره محافظ «بنك إيطاليا»، أجانازيو فيسكو.

