«آبل» تكشف عن مواصفات «آيباد برو»

سان فرانسيسكو (د ب أ)- قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأميركية آبل تعتزم طرح إصدار جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد برو بخصائص جديدة، بعد طرحها نسخة من الكمبيوتر اللوحي تعمل بالشريحة الجديدة إم وان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن آبل تعمل على تطوير آيباد برو جديد يعمل بالشاحن اللاسلكي وتعتزم طرحه في السوق خلال العام المقبل.

وتقول المصادر إن الكمبيوتر اللوحي الجديد آيباد برو الجديد سيكون بخلفية زجاجية باستخدام ما يعرف بنظام ماج سيف الذي قدمته آبل في الهاتف الذكي آيفون.12 كما تعتزم شركة آبل طرح تصميم جديد من الكمبيوتر اللوحي آيباد ميني في وقت لاحق من العام الحالي.

