انكماش عجز الميزان التجاري لمصر 25.2%

القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع 25.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.69 مليار دولار في مارس.

كان العجز التجاري سجل 3.59 مليار دولار في مارس 2020.

أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات ارتفعت 43.5 بالمئة عنها قبل عام إلى 3.41 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 54.2 بالمئة، والملابس الجاهزة 49.3 بالمئة.

وارتفعت قيمة الواردات 2.2 بالمئة إلى 5.97 مليار دولار، مع صعود واردات المنتجات البترولية 92.5 بالمئة، وسيارات الركوب 73.9 بالمئة.