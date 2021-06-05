اليابان تحتضن أقدم فندق في العالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

أقدم فندق في العالم، تحتضنه اليابان، ليكون شاهداً على تاريخ ياباني عريق والتزام عائلي بتشغيله لستة وأربعين جيلاً. فهو فندق «هوشي ريوكان»، أقدم فندق بالعالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الذي لا يزال حتى اليوم يستقبل الزوار، حيث يعود تاريخ بنائه إلى ما قبل 1300 عام. وشُيد الفندق في عام 718 ميلادياً، ويضم العديد من غرف النوم التي تكفي لإيواء 450 نزيلاً، بحسب موقع ويكيبيديا.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للفندق، يقع الفندق الذي يمتاز بطرازه الياباني التقليدي، في كوماتسو في محافظة إيشيكاوا في اليابان، ويتم تشغيله بوساطة عائلة واحدة لستة وأربعين جيلاً.

ويتميز الفندق بالشلالات الساخنة والتي باعتقاد اليابانيين تعتبر علاجية ومقدسة منذ التاريخ القديم وذلك قبل 1300 عام، وكان الناس يأتونها من كل مكان، ويقدم الفندق الفرصة للتعرف على الطبيعة اليابانية الجميلة والعراقة والتاريخ الياباني، ويقع في شرق الفندق جبل «هاكوسان» حيث يُعرف منذ القدم كواحد من ثلاثة جبال يابانية تاريخية ومقدسة، وغرب الفندق يقبع بحر اليابان الذي يقدم الأسماك الطازجة.

ويضم الفندق 4 أجنحة حول الحديقة اليابانية، كل جناح سمي بواحد من الفصول الأربعة، وهي الربيع والصيف والشتاء والخريف، ومنذ القدم قام الفندق بدراسة جمال الطبيعة في كل فصل لتعريف الزوار باختلافات الفصول وبيئتها.

الحديقة اليابانية

ويتميز الفندق بالحديقة اليابانية التقليدية، والذي يعطي شعوراً للزوار بحسب رأيهم، كأنهم في معابد مختبئة في الجبال، مع وجود الأشجار التاريخية من القدم، التي استطاعت الصمود في مقاومة ليالي الشتاء القاسية، إلى جانب الاستمتاع بالنظر إلى أشجار الصنوبر الأحمر.

الغرف والأجنحة

وتتميز جميع غرف الفندق بالطابع التقليدي التاريخي الياباني، ولديهم أجنحة بمساحات واسعة تمتد على طابقين للعائلات الكبيرة

ومن أكثر الغرف طلباً «أكيلي نو ياكاتا»، وهي أكثر الغرف طلباً وتمتد على مساحة 245 قدماً مربعة، وتطل على الحديقة، ما يجعلها مفضلة للزوار.

أما «هارو نو ناكاتا» وهي الغرف الكلاسيكية المفضلة للزوار الذين يمكثون لمدة طويلة، حيث إنها تضم نوافذ كبيرة مطلة على الحديقة وتعطي الزائر شعوراً كأنه في الخارج.

أما «ناتسو نو ناكاتا» وهي تقدر مسح شريحة ومفضلة خصوصا للزوار الإناث، حيث تقع بالقرب من حمامات المياه السخنة والصالات، أما غرف «سينسون نو ناكاتا» فهي تجذب الزوار المحبين للتصميم الذي يعود لـ 1300 عام.

تاريخ الفندق

تمتاز منطقة الفندق بالينابيع الساخنة العلاجية التي يتمتع بها الزوار لغاية اليوم، حيث تسمى «أوازو أونسن»، الموجودة منذ أكثر من 1300 عام، حيث يعتقد سكان المنطقة أن هذه الينابيع الساخنة كانت هدية من آلهة جبال هاكوسان للتخفيف من إصابات وأمراض البشر وعلاجها.

وفي الماضي، كان الكثير من الناس يسافرون إلى تلك الينابيع لعلاج أمراضهم بهذه «المياه المقدسة» .

وكان لفندق «هوشي» بداية متواضعة كنزل صحي، لكن مالك الجيل الأول زينجورو اعتقد أن هوشي يجب أن يصبح نزلاً مناسباً للمياه الساخنة لتهدئة الجسد والعقل، واستمر الفندق لغاية اليوم بمواصلة هذا التقليد للأجيال القادمة. وفي العصر الحديث، قلة من الناس يستخدمون الينابيع الساخنة كعلاج للإصابات والأمراض، لكن الآثار المفيدة لا تزال كبيرة وحقيقية.

ويقوم الفندق بمشاركة الطريقة القديمة الصحيحة المتمثلة في «أخذ المياه» مع ضيوفه حتى يتمكنوا من الاستمتاع بخصائص علاج الينابيع الساخنة الطبيعية.

ومنذ ذلك الحين، عاصر الفندق العديد من الأجيال، ولا يزال يحافظ على التقاليد الثمينة في العصر الحديث، ويفتخر الفندق بشهادته على قرون من التاريخ والتقاليد، وقد تم الاعتراف به كواحد من أقدم فنادق الينابيع الساخنة العاملة في العالم، والتي تم التحقق منها رسمياً بوساطة كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وأشار الفندق على موقعه الإلكتروني إلى أن قضاء ليلة في هوشي يذكرك بأناقة اليابان القديمة، حيث يمكن للضيوف تجربة عمق المناظر الطبيعية اليابانية القديمة والجميلة في بيئة أصيلة من غير المحتمل أن تجدها في أي مكان آخر.

ويمتاز الفندق بسهولة الوصول إليه، حيث يبعد عن العاصمة اليابانية طوكيو قرابة 3 ساعات بالقطار و8 ساعات ونصف بالحافلة وقرابة 6 ساعات بالسيارة، ويمكن السفر بالطائرة للمنطقة.