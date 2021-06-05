محمد المدفعي.. مهندس توريد «القهوة المتخصصة»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

في غضون سنوات قصيرة نجح الشاب الإماراتي محمد علي المدفعي، في تحويل مشروعه «إماراتي كوفي» من مجرد فكرة إلى أحد أكثر المشاريع ابتكاراً ونجاحاً في عالم القهوة، بعد أن اكتشف أسراره ودرس أدق تفاصيله بداية من الزراعة والحصاد مروراً بالنقل والتخزين والتحميص ووصولاً إلى إعداده وتجهيزه.

في البداية دفع شغف المدفعي بالقهوة إلى التفكير في افتتاح كوفي شوب له في دبي خلال العام 2014، لكنه وخلال قضائه عطلة شهر العسل بالخارج، وأثناء جولة سياحية في مزارع القهوة، تحولت الفكرة من مجرد كوفي شوب إلى مشروع أكبر وأكثر طموحاً، يقوم على التحكم الكامل بجميع مفاصل سلسلة التوريد، فسافر إلى عدة دول لاكتساب الخبرة في مجال صناعة القهوة، وحصل على العديد من الشهادات الخاصة في هذا المجال من (لندن سكول أوف كوفي)، وعاد للإمارات ليطلق مشروعه (إماراتي كوفي) في العام 2017، أول محمصة إماراتية لأصناف القهوة المختصة.

واليوم وبعد نحو 5 سنوات فقط من انطلاق المشروع، توفر «إماراتي كوفي» أصناف القهوة المختصة لأكثر من 160 متجرا ومقهى ومنفذ بيع في الإمارات ودول العالم، وتستورد أجود محاصيل القهوة من 42 دولة، ليتم تحميصها وتعبئتها وتوزيعها داخل وخارج الدولة، وبدأت أولى خطواتها للتوسع خارج الدولة بافتتاح أول فرع لها في المملكة العربية السعودية، ودراسة خطط لدخول أسواق أخرى في آسيا والشرق الأوسط.

القهوة المتخصصة

ويقول المدفعي: إن عملية تحضير القهوة التي لا تستغرق ثوان محدودة والتي قد يراها البعض مهمة سهلة وبسيطة، وراؤها رحلة شاقة ومتعبة ومجهود كبير للغاية، وتمر بمراحل طويلة ومعقدة بداية من الزراعة ومتابعة المحصول والحصاد والنقل والتخزين والحفظ والتصنيع والتعبئة، وهو الأمر الذي زاد من شغفه بهذا المجال، مشيراً إلى أن التركيز على إنتاج القهوة المتخصصة جاء بعد دراسة السوق بشكل دقيق، حيث لم يكن هذا المفهوم غير معروف بشكل كبير في المراكز والمحال التجارية.

ويوضح المدفعي أن القهوة المتخصصة تختلف كثيراً عن القهوة التجارية، إذ تتمتع برعاية خاصة خلال الزراعة ومتابعة دقيقة أثناء الحصاد والفرز والتوريد، وهي ذات جودة عالية للغاية ولها سلالات محددة، فضلاً عن العناية الفائقة خلال عملية الشحن والتخزين التي تتطلب المحافظة على مستويات معينة من الرطوبة، ولا تصنف القهوة «متخصصة» إلا إذا حصلت على أكثر من 80 نقطة من مقياس 100 نقطة من قبل جمعية القهوة الأميركية المختصة.

استراتيجية التوسع

وبالتزامن مع النجاح الذي يحققه المشروع كان لدى المدفعي استراتيجية واضحة للتوسع في الأسواق الخارجية، للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها من السوق المحلي، الذي يتسم بالتنافسية الشديدة ويساعد على النجاح والابتكار والتطور السريع للأعمال، ويشكل قاعدة مهمة للانطلاق نحو الأسواق العالمية.

ويقول المدفعي إنه من المهم جدا لرواد الأعمال أن يكون لديهم طموح يتجاوز حدود السوق المحلي بعد بناء علامة تجارية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن إماراتي كوفي تعمل على توسيع عملياتها الإقليمية لتشمل المملكة العربية السعودية مع افتتاح أول فروعها في مدينة الخبر، خلال شهر يوليو المقبل، مع وجود خطط للوصول بعدد الفروع في السعودية إلى 5 أفرع خلال السنوات الأربع المقبلة.

علامة جديدة

وأوضح أن البداية ستكون بافتتاح كوفي شوب تحت علامة Knowhere، ومن ثم دراسة إنشاء محمصة إماراتي كوفي للقهوة المتخصصة في المملكة لخدمة العلامة والعملاء الآخرين، مشيراً إلى مباحثات جارية مستمرة مع مستثمرين صينيين بهدف استكشاف فرص النمو المتاحة والتخطيط لإطلاق علامة «إماراتي كوفي» في السوق الصينية خلال العام 2022، لافتاً إلى أن الشركة تركز في توسعاتها على أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأسواق مثل باكستان والهند ومصر والمغرب. ويرى المدفعي في التوسع الخارجي رسالة مهمة بأنه بالإمكان توجيه الأموال والاستثمارات نحو شركات أخرى غير قطاع التكنولوجيا، مع ضخ الاستثمارات المناسبة وإبرام الشراكات عالية القيمة.

شهادات ووظائف

حصل محمد علي المدفعي على شهادة البكالوريوس في إدارة الاستراتيجية والجودة وماجستير في إدارة الأعمال، ويشغل منصب المدير التنفيذي لشركة السلامة للوقاية من الحريق والتدريب الأمني، والرئيس التنفيذي لشركة إماراتي كوفي، عمل سابقا في بداية حياته المهنية في وظيفة مرموقة في أحد البنوك الوطنية، حيث تدرج في المناصب وكان أصغر مدير في قسم إدارة المخاطر، وكان أول اختصاصي ابتكار في الدولة في ذلك الوقت.

نمو قياسي

ورغم تركيز نموذج أعمال «إماراتي كوفي»، منذ البداية على البيع بالجملة، إلا أن جائحة كوفيد-19 دفعتها للانتقال إلى مجال التجزئة والوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، لاسيما وأنها تمتلك أسطولاً كبيراً للتوصيل، لتسجل معدل نمو قياسيا في عمليات الشراء عبر الإنترنت خلال عام 2020، بلغ 3135%، مدفوعةً بمستويات الطلب القوية على أصناف القهوة المختصة عالية الجودة التي استمرت حتى خلال فترة انتشار الجائحة.

وسجلت أعلى عمليات الشراء عبر الإنترنت خلال فترة الشهرين الأولين لانتشار الجائحة وبالتزامن مع إطلاق دولة الإمارات لحملة التعقيم الرامية لاحتواء جائحة كوفيد-19، حيث سجلت المبيعات ارتفاعاً بنسبة 1763% قياساً بالمبيعات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 11 يناير و21 مارس من عام 2020.

معالجة 36 طناً شهرياً

يمكن لمنشأة التحميص الخاصة بـ«إماراتي كوفي» المقامة على مساحة تبلغ 4 آلاف قدم مربع في منطقة القوز معالجة ما يصل إلى 36 طناً من حبات القهوة شهرياً، حيث يتم تحميص حبّات القهوة عالية الجودة القادمة من أكثر من 30 مصدراً مختلفاً لتوفير مجموعة واسعة من النكهات والتجارب الفريدة.

تصنيف

حصلت «إماراتي كوفي» كأول محمصة قهوة متخصصة على شهادة نظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة (HACCP) والتصنيف «أ» في الامتثال للمعايير الدولية لسلامة الأغذية ذات الصلة بالتخزين والإنتاج، الأمر الذي يمكنها من الحفاظ على نضارة وجودة حبات القهوة الخضراء.