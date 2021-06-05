هيئة مطار الشارقة تجدد شهادة الآيزو

الشارقة (الاتحاد)

حققت هيئة مطار الشارقة الدولي إنجازاً جديداً من خلال تجديد شهادة الآيزو (ISO 27001:2013)لنظام إدارة أمن المعلومات العالمية، ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، وذلك بعد عملية التدقيق والتقييم من قِبَل شركة إنترتك انترناشيونال المحدودة، حيث تمّ من خلالها التأكد من تطابق كافة الإجراءات والأنظمة المتبعة في الهيئة مع معايير وشروط هذه الشهادة المعتمدة.

ويؤكد نجاح الهيئة في تجديد شهادة الآيزو 27001:2013 لمدة تمتد إلى ثلاث سنوات من يناير 2021 حتى يناير 2024، على التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات، وكذلك التقييم المستمر لجميع المخاطر، إضافة إلى تصميم وتنفيذ مجموعة شاملة وفعّالة لضوابط وسياسات أمن المعلومات التي تطبّق على مختلف العمليات.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يعكس حصول هيئة مطار الشارقة على شهادة الآيزو رؤيتها القائمة على بناء بيئة رقمية متكاملة لتوفير تجارب آمنة ومميزة للمسافرين.