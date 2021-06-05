«استشاري الشارقة» يدعو لتمليك الأراضي المنحة

الشارقة (وام)

أكد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الـ 18 لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر التي عقدت بمقره لمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري، أهمية النظر في موضوع تمليك الأراضي المنحة للمواطنين، سواء السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بما يحقق الاستفادة منها، ويضمن انتفاع المواطن بها. كما دعا إلى طرح فكرة إطلاق الحاسبة العقارية لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي وكافة أوجه التصرفات العقارية، بهدف مساعدة الملاك والمستثمرين على معرفة القيمة الافتراضية والتقديرية للأرض عند إقدامهم على البيع أو الشراء، وكذلك أهمية استكمال البنية الإلكترونية لدائرة التسجيل العقاري، للوصول إلى نسبة 100 بالمائة في مختلف خدماتها المقدمة وأتمته أنظمتها. ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، بحضور عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري. وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي حرص الدائرة على الارتقاء بخططها وأدوارها المنوطة بها لخدمة القطاع العقاري في الإمارة، وعملها الدؤوب على تطوير الأداء لخدمة العملاء والمواطنين وكافة المقيمين في الإمارة بأفضل الطرق والسبل الممكنة، وذلك في إطار إدراك الدائرة لأهمية هذا القطاع وأثره الحيوي في رفد التنمية الشاملة في الإمارة وازدهارها، وإسهامه الفاعل في تحقيق الرخاء والعيش الكريم لجميع أفراد المجتمع.