اتفاقية لتعزيز حماية الأصول العقارية

دبي (الاتحاد)

وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة إعمار العقارية للترويج لخدمة الوصايا التي تقدمها أول محكمة تنتهج نظام التقاضي الأنجلوسكسوني الناطقة باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتهدف الاتفاقية إلى رفع وعي واهتمام أصحاب العقارات التابعة لملف إعمار العقارية بخدمة تسجيل الوصايا الفريدة من نوعها، والتي تتيح للمستثمرين والمقيمين حماية إضافية لمستقبل استثماراتهم العقارية في الدولة. وقال القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تم تصميم هذه الخدمة العامة لمنح المزيد من الخيارات لمختلف شرائح المجتمع. فدولة الإمارات العربية المتحدة هي موطن لأكثر من ثمانية ملايين وافد، كثير منهم استقر فيها واستثمر في شراء منزل لعائلته. كما رحبت الإمارات بفيض من المستثمرين الأجانب وقدمت كل الدعم لأنشطتهم الاستثمارية العقارية. لذا، واستجابة لمتطلبات السوق، أنشأت محاكم مركز دبي المالي العالمي آلية يمكنها الإسهام في تعزيز راحة بال المستثمر فيما يتعلق بمستقبل ممتلكاته. وسيضمن هذا التعاون الجديد مع أحد أكبر المطورين العقاريين في الدولة منح حماية أقوى لمن اختار دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وجهة للملكية العقارية».