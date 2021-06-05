«بنك المارية المحلي» ينجز قاعدته الرقمية

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن بنك المارية المحلي أمس عن إتمام التصميم التكنولوجي الخاص بآلية عمل المنصة المصرفية الرقمية المدعمة بقدرات الذكاء الاصطناعي التي ستكون الأولى من نوعها لتواكب بذلك أحدث التقنيات الجديرة بتحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء. وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي إن البنك استطاع بعد إجراء بحث دقيق ومكثف عن الحلول المتوفرة في سوق التكنولوجيا الرقمية اختيار الحلول التكنولوجية المناسبة وبجودة عالية كفيلة بتعزيز قدرته على خدمة العملاء بطريقة فريدة ومميزة تحاكي بيئة دولة الإمارات الجديرة بأن يقدم لها أفضل معايير الخدمات المصرفية على الإطلاق. وأشار طارق سوبرا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا إلى مشاركة بنك المارية المحلي مع مجموعة من شركاء التكنولوجيا الرائدين في العالم لبناء قاعدة تكنولوجية مصرفية رقمية قائمة على تكنولوجيا السحابة Cloud.