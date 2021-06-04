إطلاق التسوية باليورو بمنصة «بنى» للمدفوعات العربية

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق النقد العربي اتفاقية تعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد» العالمي، يتولى بموجبها «ستاندرد شارترد» توفير خدمات تسوية المدفوعات بعملة اليورو من خلال منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، حيث سيتم استكمال الإجراءات النهائية للمباشرة في وضع الاتفاقية قيد التنفيذ.

ويُعد اليورو خامس عُملة يتم استكمال إجراءات تضمينها في قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة.

وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن تقديره للدعم والتعاون المقدم من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الاوروبية بتضمين اليورو كعملة تسوية في منصة «بنى».

وقال معاليه إن الشراكة مع بنك «ستاندرد تشارترد» تسهم في تحقيق أحد أبرز أهدافنا المتمثلة بتمكين البنوك المشاركة في منصة «بُنى» من استخدام أحد أبرز العُملات الدولية، عبر منحهم القدرة على إرسال واستقبال المدفوعات البينية باليورو في الوقت الفعلي، بصورة آمنة وموثوقة وبفعالية عالية، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية ذات الصلة، حيث يتوافق هذا الهدف مع رؤية منصة «بُنى».

ومن جانبها، قالت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، إننا نتطلع دوماً إلى توفير أفضل الوسائل المبتكرة لتحسين تجربة العُملاء في مجال المدفوعات عبر الحدود، في منطقة الشرق والأوسط وخارجها.