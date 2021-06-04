الاستثمار الأجنبي يدعم تماسك الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حافظت مؤشرات الأسواق المالية المحلية على مكاسبها، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وأغلقت مرتفعة رغم عمليات جني الأرباح، وذلك بدعم من الاستثمارات الأجنبية والسيولة المرتفعة التي بلغت قيمتها 8.3 مليار درهم والثقة التي تعززت بالاقتصاد الوطني مع بوادر دخوله مرحلة انتعاش جديدة.

وبلغت قيمة مكاسب القيمة السوقية لشركات المدرجة نحو 7.7 مليار درهم، خلال جلسات الأسبوع، فيما ظلت المؤشرات العامة تحلق قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية.

وتماسك المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند أعلى مستوياته التاريخية للإسبوع الثاني على التوالي، بدعم من مشتريات الأجانب، رغم عمليات جني الأرباح بعد أن ظلت الأسعار قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية خلال الأسبوع.

وتحظى أسواق المال بالدولة بدعم من عودة النشاط الاقتصادي بقوة، وبوادر دخول مرحلة انتعاش جديدة، مدفوعة بدرجة كبيرة من سياسات الإنفاق والاستثمار وبرامج ومبادرات الدعم الحكومية، الأمر الذي عزز شهية المستثمرين للشراء.

وكان المؤشر العام للسوق قد بلغ أعلى مستوياته التاريخية الإسبوع الأسبق عند 6649 نقطة وعاد الأسبوع الماضي ليقترب من هذا الحاجز ليصل إلى 6635 نقطة وسط الأسبوع، وذلك قبل أن يتراجع قليلاً، ويغلق عن مستوى 6606 نقطة بنهاية جلسة التداولات يوم الخميس الماضي.

ورغم التراجع الذي سجلته الجلسة الأخيرة إلا أن المؤشر العام إحتفظ بحصة جيدة من مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع وظل في المنطقة الخضراء بارتفاع قيمته نحو 58 نقطة بنسبة 0.88% فوق مستوى الإغلاق في نهاية الأسبوع الأسبق الذي كان قد سجله عند مستوى 6548 نقطة.

واستمر دعم المؤشر العام للسوق من أداء قطاع البنوك الذي أغلق موشره مرتفعاً 1.46% وقطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، وقطاع الاتصالات الذي ارتفع أيضاً بنسبة 0.46%. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي إلى 949 مليار درهم مقارنة مع 943 مليار درهم في نهاية الأسبوع الأسبق، بزيادة قيمتها 6 مليارات درهم.

وظلت مستويات السيولة المتوافرة لتداول عند مستويات مرتفعة نسبياً وبلغت 7.4 مليار درهم، رغم انخفاضها، مقارنة مع الأسبوع الأسبق، حيث بلغت 12.6 مليار درهم. وشهد السوق خلال الجلسات الخمس إبرام 23335 صفقة تم من خلالها تداول 921 مليون سهم للشركات المحلية المدرجة بالسوق. وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ 531 مليون درهم جديدة، حيث زادت محافظهم الاستثمارية بنحو 142 مليون سهم إضافية.

وذهبت غالبية الكمية الجديدة من الأسهم إلى الأجانب من غير العرب والخليجيين، حيث اشتروا بما قيمته 1.56 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم من الأسهم 1.05 مليار درهم، لتسجل بذلك محصلة تداولاتهم صافي شراء بقيمة 510 ملايين درهم، فيما ذهبت أسهم بقيمة 21 مليون درهم للمستثمرين الخليجين والعرب.

إلى ذلك، حافظ سوق دبي المالي أيضاً على مكاسبه التي حققها الإسبوع الأسبق وأغلق «مخضراً» عند مستوى 2824 نقطة بنهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، مقارنة مع 2816 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق مرتفعاً بقيمة 8 نقاط فوق مستوى الإغلاق السابق.

وحافظ السوق على مكاسبه بدعم من ثقة المستثمرين رغم عمليات جني الأرباح وانخفاض مستويات السيولة المتداولة خلال الأسبوع التي بلغت قيمتها الإجمالية للجلسات الخمس 917 مليون درهم.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية نحو 1.7 مليار درهم، حيث أغلق السوق عند مستوى القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 387.7 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس الماضي مقارنة مع 386 مليار درهم بنهاية الأسبوع الإسبق.

وحظي المؤشر العام للسوق بدعم مهم من قطاع العقار، لاسيما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير».