نيسان تؤجل طرح سيارتها الكهربائية «أريا»

طوكيو (د ب أ)

تعتزم شركة نيسان موتور اليابانية للسيارات تأجيل اطلاق سيارتها الكهربائية «اريا»، في ظل الصعوبات التي تواجهها شركات تصنيع السيارات حول العالم لإطلاق سيارات جديدة، مع استمرار مشكلة نقص أشباه الموصلات.

عندما كشفت نيسان النقاب عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات «اريا» في يوليو الماضي، أعلنت آنذاك أنه من المقرر طرح السيارة في الأسواق منتصف عام 2021، ولكن الشركة أعلنت أمس أن السيارة سوف تتوافر في اليابان «الشتاء المقبل» بصورة محدودة، على أن تتوافر بعد ذلك على نطاق أوسع في السوق المحلي وفي باقي دول العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أساكو هوشينو نائب رئيس نيسان قوله في مؤتمر صحفي: «قبل عام، كنا قد أعلنا أننا نستهدف طرح السيارة في منتصف هذا العام، ولكن بعد ذلك، استمرت جائحة كورونا لفترة أطول مما توقعنا، فضلاً عن ظهور مشكلة النقص في أشباه الموصلات».

وينطوي طرح السيارة «اريا» على أهمية بالغة بالنسبة لشركة نيسان، ويؤكد الخبراء أن هذا الطراز هو عنصر رئيس من أجل دفع أداء الشركة قدما.

وكانت نيسان قد أشادت بسياراتها «اريا» على اعتبار أنها تجسد سمعة الشركة في مجال تقديم السيارات التي تعمل بتكنولوجيا فائقة.

وقال هوشينزو إن «قرار طرح السيارة أريا في الشتاء يرجع إلى أن السيارة مزودة بكثير من التقنيات المبتكرة».

وتتوقع نيسان أن يؤثر النقص في أشباه الموصلات على نحو 500 ألف سيارة من إنتاجها خلال العام المالي الجاري.

وتهدف الشركة إلى تعويض الخسارة الحالية في الانتاج خلال النصف الثاني من العام.