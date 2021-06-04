النفط يتقدم صوب 72 دولاراً بدعم توقعات الطلب

لندن ، سان بطرسبرج (رويترز)

ارتفع النفط صوب 72 دولاراً للبرميل أمس، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته في عامين، إذ طغت خطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالمياً.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم الثلاثاء إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها. وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي الخميس انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وزاد خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 71.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش.

وكان قد بلغ الخميس أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 71.99 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2019.

وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.03 دولار.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط «بعد الكثير من تضييع الوقت، يبدو أن برنت قد وجد مكاناً جديداً فوق 70 دولاراً. «فصل الصيف واستئناف أنشطة اقتصادية عالميا من الأمور الإيجابية بالنسبة للطلب على النفط في النصف الثاني من العام».

وعلى أساس أسبوعي، يتجه برنت لزيادة بأكثر من 2.8 بالمئة ويتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع أربعة بالمئة.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن امتثال روسيا لاتفاق أوبك+ لإنتاج النفط اقترب من 100 بالمئة الشهر الماضي، وهو أعلى بكثير مما كان عليه في أبريل. وبحسب أوبك، كان مستوى التزام روسيا في أبريل عند 91 بالمئة.