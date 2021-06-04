تايوان ترفع توقعاتها بشأن النمو

تايبيه (د ب أ)

رفعت تايوان توقعاتها بشأن معدلات النمو خلال العام الجاري، في ظل انتعاش تصدير الرقائق الإلكترونية، وبالرغم من المخاوف الناجمة عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مؤخراً.

ورفعت الحكومة التايوانية أمس الجمعة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.46 بالمئة بالنسبة للعام الجاري مقابل 4.64 بالمئة في تقديرات سابقة.

كما رفعت تايبيه تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول إلى 8.92 بالمئة، وهي أسرع وتيرة نمو خلال عشر سنوات، مقابل 8.61 بالمئة في تقديرات سابقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المستقبل المشرق هذا العام يتوقف عن قدرة تايوان على مواصلة تشغيل المصانع بكامل طاقتها بالرغم من تفشي جائحة كورونا، وإجراءات السيطرة غير الصارمة التي تفرضها منذ منتصف مايو الماضي.

ونقلت بلومبرج عن أنجيلا هسيه الخبيرة الاقتصادية في بنك باركليز في سنغافورة قولها في رسالة قبل اعلان التقرير الحكومي بشأن الناتج المحلي الإجمالي: «إذا ما أمكن السيطرة على وضع كوفيد بحلول نهاية يونيو، فإن الدفعة الاقتصادية سوف تتركز على الأرجح على قطاع الخدمات»، مضيفة أنه «من النقاط المهمة للغاية، إمكانية استمرار عمل أنشطة التصنيع دون انقطاع».