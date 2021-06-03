إنشاء مركز تدريب لمجموعة «سويفت» في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة الأعضاء الوطنية اجتماع الجمعية العمومية السنوي الافتراضي لعام 2021.

وترأس هذا الاجتماع جمال صالح، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات العربية المتحدة والمدير العام لاتحاد مصارف الإمارات.

وناقش الحضور آخر تحديثات مجموعة «سويفت» ذات الصلة بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات، وتقييم التقدم المحرز في خطة عمل مجموعة مستخدمي «سويفت» لعام 2021، فضلاً عن التعرف على الإجراءات والاستراتيجيات الجماعية لتحسين أداء الدفع وتعزيز نظام مصرفي قوي وفعّال وآمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين أبرز المواضيع التي نوقشت في الاجتماع، إنشاء مركز التدريب الجديد لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات، والذي تم تصميمه لتعزيز التميز التشغيلي في القطاع المالي عبر توفير برامج تدريبية مخصصة للمصرفيين من أعضاء مجموعة مستخدمي «سويفت».

وقال جمال صالح: «ناقشنا خلال الاجتماع السبل المتاحة أمام أصحاب المصلحة المختلفين للعمل، والتعاون معاً والاستفادة من وجود الخبرات والموارد، وذلك للسعي نحو النهوض بالسياسات الرئيسة والقضايا الاستراتيجية تحت إشراف من قبل اتحاد مصارف الإمارات».