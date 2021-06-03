حلول جديدة للدفع الرقمي

دبي (الاتحاد) أطلقت مؤسسة أدين، اليوم، حلول الدفع والشراء الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط. ومع تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، توفر شركة أدين حلول دفع متطورة تنعكس في زيادة معدلات المعاملات والشراء بكل يسر وسهولة.

وتوفر شركة أدين في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من المنتجات والميزات المتوفرة في المناطق الأخرى، بما في ذلك الحلول المتكاملة لمكافحة الاحتيال ومجموعة أدوات تحسين الإيرادات. ومن خلال تغطية تدفق الدفع بالكامل من خلال منصتها المتكاملة عبر الإنترنت، وداخل المتجر والمعاملات عبر التطبيق، تساعد حلول أدين التجار على إرساء نظام دفع سلس وتوفير تجربة تسوق آمنة للعملاء.

وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، توفر شركة أدين مزود منصة واحدة متكاملة للحلول التجارية. ومن خلال الاتصال المباشر ببطاقة Visa وMastercard، ستتم معالجة المعاملات محليا في الإمارات عبر منصة أدين.