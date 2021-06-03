3.2 مليار درهم صافي استثمار الأجانب في الأسهم الإماراتية

أبوظبي (وام) قفز صافي الاستثمار الأجنبي لغير العرب في أسواق الأسهم الإماراتية إلى 3.255 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مما يعكس حجم السيولة الأجنبية الكبيرة المتدفقة إلى الأسواق. وتؤكد القفزة الكبيرة لاستثمارات هذه الشريحة من المستثمرين، منذ بداية العام الحالي، زيادة الثقة في تعاملات الأسواق المحلية التي باتت تصنف بكونها الأكثر جاذبية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتعد نسب التوزيعات السنوية للشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية من أعلى النسب الموزعة على المساهمين في المنطقة، مما يشكل عنصر جذب إضافي للمستثمرين، وذلك بالإضافة إلى العوائد التي يمكن تحقيقها للمستثمرين على المديين القصير والمتوسط. وكانت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في الأسواق المالية قد تجاوزت 41 مليار درهم عن أرباحها خلال العام 2020، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتظهر إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن صافي استثمارات الأجانب من غير العرب، وصلت إلى 2.945 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية شهر مايو من العام 2021. وجاءت هذه القفزة في صافي الاستثمارات نتيجة عمليات شراء نفذها الأجانب غير العرب بقيمة 44.752 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل عمليات بيع بقيمة 41.807 مليار درهم، مما يعني أن إجمالي قيمة تداولاتهم بلغت 86.559 مليار درهم، بيعاً وشراء، خلال فترة الرصد.

وشكلت تداولات هذه الشريحة من المستثمرين نحو 38% من إجمالي التداولات في سوق العاصمة والتي بلغت قيمتها 227.639 مليار درهم، بيعاً وشراء، منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي. أما في سوق دبي المالي، فقد بلغ صافي استثمارات الأجانب غير العرب 311 مليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام 2021.

وفيما وصلت قيمة مشترياتهم 7.302 مليار درهم، فقد بلغت قيمة مبيعاتهم 6.991 مليارات درهم. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الأجانب غير العرب في دبي 14.29 مليار درهم تقريباً، بيعاً وشراء، شكلت نحو 30% من إجمالي التداولات في السوق البالغ قيمتها 47.8 مليار درهم، بيعاً وشراءً.