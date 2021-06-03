أسعار الغذاء تصعد لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

روما (رويترز) - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مايو بأسرع وتيرة شهرية في أكثر من عشر سنوات، مسجلة زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي ومسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011.

وأصدرت الفاو أول توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2021، وبلغ نحو 2.821 مليار طن، وهو مستوى قياسي جديد ويزيد 1.9 بالمئة فوق مستويات 2020.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب وزيوت الطعام ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 127.1 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 121.3 نقطة في أبريل.

وكانت القراءة السابقة لأبريل 120.9 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار في مايو 39.7 بالمئة.

وقالت الفاو إن تقديراتها لإنتاج عالمي قياسي من الحبوب هذا العام يدعمها توقع لنمو سنوي 3.7 بالمئة في إنتاج الذرة. ومن المتوقع أيضا زيادة إنتاج القمح العالمي 1.4 بالمئة، ونمو إنتاج الأرز واحدا بالمئة.

ومن المتوقع ارتفاع استهلاك الحبوب عالميا في 2021-2022 بنسبة 1.7 بالمئة إلى ذروة جديدة عند 2.826 مليار طن، وهو ما يزيد قليلا على مستويات الإنتاج.