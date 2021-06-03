الأسهم الأميركية تفتح منخفضة

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت الرئيسية منخفضة اليوم الخميس مع انتظار المستثمرين لبيانات تشير إلى تسارع في نمو الوظائف بحثا عن مؤشرات على مسار التعافي الاقتصادي والتضخم قبيل صدور أرقام مهمة لقطاع الخدمات.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 50.1 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 34550.31 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.7 نقطة أو 0.40 بالمئة ليسجل 4191.43 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 100.6 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 13655.746 نقطة.

