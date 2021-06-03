ماذا تعرف عن أكبر شركة حكومية في العالم؟

حسونة الطيب (أبوظبي) الشركة الصينية للبتروكيماويات، أو كما تُعرف اختصاراً بـ «سينوبك»، هي ثاني أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات. تعمل الشركة المملوكة من قبل الحكومة الصينية، في مجال التكرير. حلت الشركة، في تصنيف فوربس جلوبال 2000 العام الماضي، في المرتبة 60 كأكبر شركة عامة في العالم.

تم تأسيس هذه الشركة قبل 23 عاماً في 1998 وتتخذ من العاصمة الصينية بكين مقراً لها، بيد أن نشاطها لا يقتصر على الصين وحدها، بل تجوب منتجاتها أطراف العالم المختلفة. وتتضمن منتجاتها البترولية، البنزين والديزل ووقود الطائرات والايثلين والمطاط الصناعي والأسمدة والكيروسين والألياف الصناعية، بجانب نشاطها في عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز داخل الأراضي الصينية. كما تقوم سينوبك، بإنتاج العديد من أنواع الوقود الحيوي مثل، الديزل الحيوي ووقود الطائرات الأخضر، وذلك من مخلفات زيت النباتات، كما تنتج الايثانول.

ثاني أكبر شركة

وحققت سينوبك، إيرادات قدرها 426 مليار دولار للسنة المالية الماضية، لتحل خلف وولمارت الأميركية كثاني أكبر شركة في العالم، لكنها تحتل المركز الأول، كأكبر شركة للنفط والغاز في العالم، وذلك من حيث الإيرادات.

لم تسلم الشركات الصينية العاملة في حقل النفط والغاز، من التداعيات المبكرة لكوفيد19، الذي ظهرت أُولى حالاته في الصين، ما أدى لعمليات إغلاق واسعة عطلت كافة النشاطات الاقتصادية في البلاد. ونتيجة لذلك، تراجعت أرباح سينوبك بأكثر من 16٪ لنحو 6.8 مليار دولار، خلال السنة المالية الماضية.

620 ألف عامل

تملك الشركة وبقوة عاملة تقدر بنحو 620 ألف عامل حول العالم، عمليات تشغيل ضخمة على طول سلسلة توزيعها الممتدة من عمليات الاستكشاف والحفر، إلى التوزيع والبيع، في أكثر من 30 ألف محطة لبيع الوقود بالتجزئة.

بلغ إنتاج سينوبك من النفط والغاز، 459.02 مليون برميل من مكافئ النفط، بجانب إنتاج الخام على الصعيد المحلي بنحو 249.52 مليون برميل واجمالي انتاج الغاز الطبيعي، نحو 1.072.3 مليار قدم مكعبة، بزيادة سنوية قدرها 2.3٪. وتم حفر نحو 385 بئر للنفط، منها 383 داخل الصين و2 فقط خارجها، وذلك حتى 31 ديسمبر 2020. كما فرغت الشركة، من حفر 6976 بئر للغاز في ذات الفترة داخل البلاد.

عالجت الشركة، نحو 237 مليون طن من خام النفط في 2020، أسفرت عن 142 مليون طن من المنتجات المكررة، بالإضافة إلى 40.22 مليون طن من المواد الكيميائية الخفيفة، محققة زيادة سنوية قدرها 1.1٪. وبلغ إجمالي مبيعات الشركة من هذه المنتجات، نحو 218 مليون طن، منها 168 مليون طن على الصعيد الداخلي. وفي جانب الكيماويات، بلغ إجمالي مبيعات الشركة منها، نحو 83 مليون طن، لتحقق النسبة الكاملة من مبيعاتها.

تخطط سينوبك، في العام الجاري لإنتاج 280.82 مليون برميل من خام النفط، بما فيها 31.25 مليون في الخارج، بالإضافة لإنتاج نحو 1.203.4 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

البحث والتطوير

تبذل الشركة، جهوداً مقدرة فيما يتعلق بعمليات البحث والتطوير، حيث قدمت 6.8 ألف براءة اختراع سواء في الداخل أو الخارج، تمت الموافقة على 4.3 ألف منها.

تعتبر 2020، أخر سنة لحملة التخفيف من حدة الفقر، حيث أنفقت سينوبك حتى نهايتها، نحو 4.2 مليار يوان (65.5 مليون دولار) لتنجح في القضاء على الفقر تماماً في 8 محافظات صينية مستهدفة.