وزير الطاقة السعودي: الإمدادات النفطية كافية

سان بطرسبرج (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قوله اليوم الخميس إنه سيكون من السابق لأوانه الحديث عن نشاط كبير في سوق النفط العالمية قبل رؤية ارتفاع الطلب.

وعند سؤاله بشأن احتمال زيادة النشاط خلال منتدى اقتصادي بشان بطرسبرج في روسيا، قال «ستكون هناك دوما كمية كافية من الإمدادات لتلبية الطلب، لكن سيكون علينا رؤية الطلب قبل رؤية الإمداد».