نوفاك: أسعار النفط الحالية جيدة لروسيا

سان بطرسبرج (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن سعر النفط الحالي يعكس التوازن بين العرض والطلب وهو «جيد بما فيه الكفاية» بالنسبة لروسيا.

وقال نوفاك إن الاجتماع المقبل لمجموعة أوبك+ لمنتجي النفط سيناقش حصص الإنتاج لشهر أغسطس، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الموسمية المتوقعة للطلب في الربع الثالث من العام.

وقال أيضا إن آفاق روسيا كبيرة في سوق الهيدروجين العالمية، ويمكن أن تكون حصتها كبيرة مثل تلك التي تتمتع بها في سوق النفط.