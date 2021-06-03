الدولار يصعد والعملات المشفرة تنتعش

لندن (رويترز) - ارتفع الدولار اليوم الخميس مع ترقب المتعاملين مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تحدد التوجه في اجتماعات البنوك المركزية في وقت لاحق من هذا الشهر.

يراهن المستثمرون على انخفاض الدولار مع تعافي العالم من جائحة كوفيد-19، لكنهم صاروا قلقين مؤخرا بشأن ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي القوي المفاجئ بالولايات المتحدة يشكل تهديدا لافتراض أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة.

ومقابل اليورو، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 1.2187 دولار، وزاد مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وزاد مقابل الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 109.78 ين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، إلى 90.112. وتلقى دعما قويا حول مستوى 89.946 في الجلسات الأخيرة بعد انخفاضه اثنين بالمئة في أبريل و1.6 بالمئة أخرى في مايو.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة مقابل الدولار اليوم إلى 1.4180 دولار مع قلق المستثمرين قليلا بشأن ما إذا كان انتشار سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا يمكن أن يؤخر خطط إعادة فتح أنشطة الاقتصاد.

وربحت العملات المشفرة مع تقدم بتكوين في أحدث تعاملات إلى 39 ألفا و324 دولارا، وارتفعت إثريوم ستة بالمئة اليوم إلى 2879 دولارا.