طيران الإمارات تطلق خدمة جديدة

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات اليوم، أنها سوف تطلق خدمة جديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 22 يوليو 2021.

وقالت الناقلة إنها ستسير رحلات إلى ميامي، ثاني أكبر مدينة في ولاية فلوريدا الأميركية، وبذلك تغطي طيران الإمارات 12 مدينة في الولايات المتحدة. وتتيح الخدمة الجديدة لعملاء طيران الإمارات نقطة وصول أخرى إلى فلوريدا بعد أورلاندو، وتخدم منطقة جنوب الولاية مع توفير رحلات مريحة للمسافرين المتجهين إلى الشرق الأوسط وغرب آسيا والمحيط الهندي عبر دبي. ومع إضافة ميامي، سيرتفع عدد الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 70 رحلة أسبوعياً، وتوفر ما يزيد على 26 ألف مقعد عبر بوسطن وشيكاغو ونيويورك (جون كينيدي ونيوارك) وهيوستن ودالاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة وأورلاندو.

وتشتهر ميامي بمرافقها الترفيهية المتعددة في الفن والموسيقى والعمارة والمطبخ، وتعد واحدة من أشهر الوجهات في أميركا وأكثرها استقطاباً للزوار. ومع استمرار نمو الطلب على السفر وتعزز ثقة المستهلكين بفضل تطبيق التدابير الصحية الشاملة، فإن الخدمة الجديدة سوف تلبي متطلبات مسافري طيران الإمارات للترفيه والعمل، ما يعزز فرص السياحة والتجارة في الاتجاهين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يُعدّ إطلاق خدمة مباشرة إلى ميامي في هذا الوقت مؤشراً قوياً على ثقتنا بتعافي السفر مع تقدم الدول في برامج التطعيم وتنفيذ بروتوكولات لاستئناف الرحلات بأمان، لا سيما في الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما يؤكد التزامنا القوي تجاه السوق الأميركية التي تخدمها طيران الإمارات الآن بأكثر من 70 رحلة أسبوعياً عبر 12 بوابة».

وأضاف سموه قائلاً: «هناك طلب واضح على هذه الخدمة من قبل المسافرين للسياحة والعمل على السواء، ونحن على ثقة من أن الخط الجديد سيحظى بإقبال قوي عبر شبكتنا العالمية، وكذلك من المسافرين في جنوب فلوريدا وأميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، الذين سيتمكنون من الوصول بسهولة عبر ميامي إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات شبكتنا الأوسع. ونحن نتطلع إلى تسهيل مزيد من فرص السياحة والتجارة من فلوريدا وإليها، وتزويد عملائنا بتجربة طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية». وسوف تمثّل الخدمة الجديدة أيضاً إضافةً مهمةً إلى الروابط التجارية الحالية التي توفرها الإمارات للشحن الجوي، التي تشغل رحلات شحن منتظمة إلى ميامي منذ أكتوبر 2020، حيث تنقل صادرات المنتجات سريعة العطب والإلكترونيات والمكونات الأخرى، بالإضافة إلى سلع التجارة الإلكترونية.

كما سيّرت الناقلة سابقاً العديد من الرحلات العارضة (تشارتر) على طائراتها المخصصة للشحن من طراز بوينج 777F لنقل الخيل من ميامي للمشاركة في مختلف فعاليات الفروسية والسباقات حول العالم. وسوف تعمل خدمة ميامي بمعدل أربع رحلات أسبوعياً بطائرات الإمارات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد مريحة في السياحية.