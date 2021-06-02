1273 علامة تجارية في الإمارات

أبوظبي (وام)

واصل قطاع العلامات التجارية نشاطه منذ بداية العام 2021، مما يعكس استمرار النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات، وهو ما ظهر جلياً من خلال الأرقام الصادرة عن العديد من الجهات المختصة في الدولة خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة وصل إلى نحو 1273 علامة تجارية خلال شهر مايو من العام الجاري.

ويعكس استمرار النشاط في القطاع تواصل دخول كبريات الشركات العالمية للسوق المحلي، سواء من خلال افتتاح مقرات إقليمية لها في الدولة أو وكلاء مواطنين أو أجانب.

وتتجاوز جنسيات الشركات التي تعمل في الإمارات 150 جنسية موزعة على مختلف دول العالم، مما يؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها الدولة كمركز إقليمي للأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.