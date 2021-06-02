الأسهم الأوروبية تستقر قرب مستويات قياسية

لندن (رويترز) - ظلت أسعار الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الأربعاء بدعم من مكاسب لأسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية، بينما عززت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وأوروبا معنويات المستثمرين في يوم تداول هادئ في معظمه.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة ليحتفظ بقوته قرب أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة.

ودفعت بيانات تظهر نموا قويا لنشاط المصانع الأميركية والأوروبية في مايو الأسهم العالمية إلى مستويات مرتفعة جديدة أمس الثلاثاء بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية يوم الجمعة لتأكيد تعاف متين لأكبر اقتصاد في العالم.

وصعدت أسهم شركات النفط والغاز 0.9 بالمئة لتأتي في مقدمة القطاعات الأوروبية الرابحة مع توسيع أسعار الخام مكاسبها بعد أن تمسكت مجموعة أوبك+ بخطتها لعودة حذرة للإمدادات إلى الأسواق في يونيو ويوليو.

وصعدت أيضا أسهم قطاعات الأغذية والمشروبات والعقارات والتكنولوجيا والتعدين.

ومن بين أبرز الرابحين في جلسة اليوم، صعد سهم شركة فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 3.5 بالمئة بعد أن اقترح مجلس الإدارة توزيع حصيلة بيع وحدة شاحنات يو.دي على المساهمين.