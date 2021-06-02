«الإمارات للتنمية» و«دبي التجاري» يدعمان المشاريع

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري لتقديم برامج ضمانات ائتمانية وإقراض مشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وتعد هذه المذكرة جزءاً من التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تركز على دعم بيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بالإضافة إلى تحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي.

وستركز الشراكة على توفير حلول تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر إحدى الركائز الاقتصادية لدولة الإمارات. وقع مذكرة التفاهم كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقدم مصرف الإمارات للتنمية برنامج الإقراض المشترك والضمانات الائتمانية إلى عملاء بنك دبي التجاري من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبمقتضى مذكرة التفاهم، يمكن لبنك دبي التجاري تقديم تمويل يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة أو المتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

من جانبه، سيزود بنك دبي التجاري الشركات الصغيرة والمتوسطة بحساب تجاري رقمي مبتكر، يمكن العملاء من تفعليه واستخدامه رقميا وفي أي وقت بشكل سلس. علاوة على ذلك، سيقدم البنك مجموعة واسعة من القروض.

ويهدف البرنامج أيضاً إلى دعم المواطنين الإماراتيين في تأسيس شركاتهم الناشئة، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى 1 مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.