اجتماع لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة المالية مؤخراً، عبر تقنيات الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2021، برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس.

وخلال الاجتماع، أكد يونس حاجي الخوري أهمية دور مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومي في تعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي، من خلال إيجاد حلول ومبادرات استباقية لتحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص تلبي تطلعات المرحلة القادمة، وتضمن سلامة النظام المالي للدولة.

وقال: «نشكر جهود كافة أعضاء المجلس وحرصهم على مواصلة العمل كفريق واحد لتطوير السياسات المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمار بما يتماشى مع الأولويات الحكومية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة».