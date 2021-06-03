القرقاوي: التنافسية جزء من منظومة العمل الحكومي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية، وتبوؤ أفضل المراكز في التقارير الدولية، ما يتطلب تضافر الجهود والتركيز على تقديم التحسينات التشريعية الحديثة والبيانات الدقيقة، والاستمرار في تطوير الأداء في مختلف القطاعات، وتوظيف البيانات لتعزيز المكتسبات وللارتقاء بمستوى كفاءة العمل، واستدامة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه للاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتنافسية، والذي استعرض عن بُعد حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية.

وقال معالي القرقاوي: «تبوأت دولة الإمارات مراكز متقدمة على خارطة التنافسية العالمية منذ بداية مسيرتنا في التنافسية، حيث حققت مراكز متقدمة عالمياً في أهم القطاعات الحيوية، وبفضل العمل المشترك والفكر المبتكر أصبحت التنافسية اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، حيث تتربع الدولة اليوم في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وتحتل المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً، وفي المراكز العشر الأولى في 366 مؤشراً عالمياً، والدولة ماضية في مسيرة الارتقاء على خارطة التنافسية العالمية بتكاتف جهود فرق العمل من كافة مؤسسات الدولة، والتي تعمل بروح الفريق الواحد لأن نكون الأفضل في العالم بالتزامن مع مئوية الإمارات 2071». وأكد معاليه: أنه على الرغم مما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كافة الدول، إلا أنَّ رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام.

تحقيق الريادة

قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: «نعتز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بكوننا الذراع الحكومية لمتابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، والعمل على رصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات».

ويعمل المركز على تطبيق سياسات واستراتيجيات مجلس الإمارات للتنافسية، ومتابعة تنفيذها من خلال العمل مع شركائه الاستراتيجيين في الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص للوصول بدولة الإمارات إلى أفضل المراتب في مؤشرات التنافسية العالمية. كما يرصد المركز أكثر من 49 تقريراً تنافسياً تصدر عن مؤسسات دولية متخصصة، تحوي أكثر من 1328 مؤشراً تنافسياً عالمياً.