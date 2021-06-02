سفير الدولة: رغبة عراقية بتعزيز حركة البضائع والسلع مع الإمارات

بغداد (وام)

أكد سالم عيسى الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية العراق رغبة الدولة في توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق.

وجاءت تصريحات الزعابي خلال زيارته اتحاد الغرف التجارية العراقية وعقب محادثات مع رئيس الاتحاد عبدالرزاق الزهيري، حيث أكّد الثقة في «رغبة العراق بتعزيز هذه الأواصر وتنشيط حركة البضائع والسلع مع الإمارات».

كما أكد رغبة الشركات الإماراتية الكبيرة بالاستثمار في العراق الشقيق.

وأوضح أنّ اللقاء مع رئيس وفريق إدارة الغرفة كان مثمراً وناجحاً، وأنّه لمس الرغبة والاستعداد للتعاون في توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبدالرزاق الزهيري إنّ «هناك بيئة خصبة لدخول الشركات الإماراتية المعروفة برصانتها ومهنيّتها».

وأوضح أن الاتحاد «يطمح إلى عقد ملتقى عراقي إماراتي كبير يضم كبار رجال الأعمال في البلدين»، مشيراً إلى أنه «مكسب كبير أن ينفتح العراق على محيطه العربي، خصوصاً أنّ العراق بلد غني بثرواته البشرية وإمكانياته الاقتصادية». وأضاف أن «اتحاد الغرف التجارية العراقية يسعى إلى إدامة زخم هذه العلاقات وتمتينها».