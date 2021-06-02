ملتقى «الشارقة والبرتغال» يعرف بالفرص الاستثمارية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت غرفة الشارقة بالتعاون مع الوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار، أمس، ملتقى «الأعمال بين الشارقة والبرتغال»، بهدف الترويج لاقتصاد إمارة الشارقة.

وأكد عبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن الملتقى يشكل حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والتجارية بين إمارة الشارقة والبرتغال والتي تكللت في شهر يناير الماضي بإطلاق مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، الذي يعد مبادرة تسهم في تعمق الروابط المتينة بين البلدين وتضاف إلى سلسلة العلاقات الوثيقة على مدار الأعوام السابقة، والتي كان آخرها البعثة الرسمية والتجارية التي نظمتها الغرفة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة في 2018.