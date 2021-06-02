الأسهم تحافظ على مكاسبها بفعل تدفق السيولة

أبوظبي (وام)

حافظت الأسواق المالية المحلية على تماسكها خلال جلسة تعاملات أمس، حيث بقيت مؤشراتها خضراء مع ختام التعاملات التي تواصل خلالها تدفق السيولة إلى قاعات التداول، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 1.59 مليار درهم. واستمر تركز السيولة على ذات الشريحة من الأسهم القيادية وسط انضمام اسهم جديدة إلى قائمة السهم النشطة في النصف الثاني من عمر الجلسة، بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وكان المؤشر أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2839 نقطة بزيادة طفيفة لم تتجاوز نسبتها 0.06% مقارنة مع اليوم السابق. ونجح سهم بنك أبوظبي الأول ببلوغ مستوى 17 درهماً قبل أن يقلص مكاسبه بنسبة محدودة ويغلق عند 16.98 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم.

من جانبه واصل سهم الشركة العالمية القابضة نشاطه وتصدر قائمة الأنشط من حيث قيمة التداولات، والتي وصلت إلى نحو 709 ملايين درهم، وارتفع سعر السهم إلى 95.5 درهم في نهاية الجلسة.

كما نجح سهم الاتصالات بالانضمام إلى قائمة الرابحين مغلقاً عند مستوى 21.92 درهم، فيما تواصلت عمليات التجميع على سهم شركة الدار العقارية المغلق عند 3.69 درهم. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوق العاصمة نحو 1.4 مليار درهم، وعدد الأسهم المتداولة 124 مليون سهم نفذت من خلال 3927 صفقة.

وعلى الجانب الآخر فقد واصل سهم بنك دبي الإسلامي المدرج في سوق دبي المالي ارتفاعه إلى مستوى 4.87 درهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم داماك إلى 1.45 درهم ودار التكافل إلى 1.04 دراهم ومصرف عجمان 74 فلساً.

وبلغت قيمة التداولات في سوق دبي نحو 189 مليون درهم تقريباً، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 150 مليون سهم نفذت من خلال 3170 صفقة.