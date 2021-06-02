نمو تداولات العقود الآجلة للروبية الباكستانية ببورصة دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت أمس بورصة دبي للذهب والسلع عن تسجيل معدل اهتمام شهري مفتوح بواقع 208.343 عقدًا خلال شهر مايو وبقيمة إجمالية بلغت 12.853 مليون دولار أميركي.

كما سجلت عقود الفضة الآجلة نموًا في أحجام التداول بنسبة 139% منذ بداية العام حتى تاريخه، وذلك مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالمثل، حافظت عقود الروبية الباكستانية الآجلة، التي أطلقتها البورصة الشهر الماضي، على أدائها القوي مع نمو إجمالي العقود التي تم تداولها إلى 2.028 عقدًا بقيمة 26.38 مليون دولار أميركي منذ إطلاقها في شهر أبريل الماضي.