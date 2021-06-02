%10 ارتفاع الطلب على الطاقة في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع بنحو 10% في الطلب على الطاقة و10% في الحمل الذروي في إمارة دبي، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وارتفع الطلب على الطاقة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 16,467 جيجاوات ساعة مقارنة مع 14,988 جيجاوات ساعة لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1479 جيجاوات ساعة بنسبة 10%، فيما ارتفع الحمل الذروي من الكهرباء في إمارة دبي منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2021 إلى 7966 ميجاوات، مقارنة مع 7248 ميجاوات لنفس الفترة في عام 2020، أي بزيادة قدرها 718 ميجاوات وما نسبته 10%.