مجلس إدارة «ديار» يوافق على مقترح تسوية ودية مع «ليمتليس»

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة شركة ديار للتطوير في اجتماعه أول أمس، على مقترح التسوية الودية المقدم من شركة ليمتليس، والمتضمن عرض أراض، ودفع جزء نقداً لشركة ديار، وذلك لتسوية موضوع تنفيذ الحكم الصادر لصالح شركة ديار ضد شركة ليمتليس، بحسب إفصاح صادر عن شركة ديار، موجه لسوق دبي المالي أمس.

واشترط مجلس إدارة ديار أن تحتوي الأرض المقترحة على البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى الموافقات على المخطط الرئيسي من جميع السلطات ذات الصلة. وأن يتم تقييم الأراضي موضوع التسوية من قبل مقيمين خارجيين مستقلين يتم تعيينهم بشكل مشترك من الطرفين.

وأوضح المجلس أن ذلك مرتبط أيضاً بموافقة المساهمين عند الانتهاء من مسودة التسوية، من خلال قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.