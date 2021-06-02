«الغاليريا» يستقبل 2.7 مليون زائر خلال مايو

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مركز «الغاليريا»، أكثر من 2.7 مليون زائر خلال شهر مايو 2021، وتعد هذه أعلى نسبة إقبال شهرية يشهدها المركز حتى أمس.

واختتم الشهر بإطلاق فعالية التخفيضات الكبرى التي امتدت لثلاثة أيام، وقدمت خلالها نخبة من المتاجر تخفيضات غير مسبوقة وصلت إلى 80%.

وقال ديفيد روبنسون، مدير عام مركز الغاليريا: «يعكس هذا الإقبال الكبير من الزوار خلال شهر مايو 2021 المكانة المميزة التي يتمتع بها الغاليريا كوجهة مفضلة للتسوق والترفيه والحياة العصرية في إمارة أبوظبي. وقد ساهمت جهودنا المتواصلة لتوفير أفضل التجارب الترفيهية لضيوفنا، مع حرصنا الدائم على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة للجميع، ساهمت جميعها في جذب الزوار والمرتادين والمتسوقين بأعداد كبير، وتكرار الزيارة للمركز للتمتع بأفضل الخيارات المتاحة في إمارة أبوظبي تحت سقف واحد».

وأضاف روبنسون: «لم يكن لهذا النجاح الكبير أن يتحقق لولا العروض المميزة التي يقدمها الغاليريا ومرونة فريق عمل المركز وقدرته على مواصلة العمل للارتقاء بالتجارب المختلفة للزوار. ونأمل أن يتواصل هذا الاتجاه الإيجابي طوال موسم الصيف بالتزامن مع التسهيلات الإضافية المتوقع أن يشهدها قطاع السياحة في إمارة أبوظبي».

وعلى الرغم من تفشي جائحة كوفيد–19 والقيود المفروضة على الطاقة التشغيلية، إلا أنّ الغاليريا حافظ على مكانته كوجهة تسوق آمنة وصحية في إمارة أبوظبي. وكان المركز قد عزز من طواقم الأمن والسلامة لضمان تطبيق تدابير التباعد الجسدي والمسافات الآمنة، كما واصل تطبيق إجراءات التعقيم الصارمة لمواكبة هذه الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار.

يشار في هذا الصدد إلى أن الغاليريا يضم نخبة من أشهر الأسماء والعلامات التجارية العالمية إلى جانب العديد من خيارات الطعام المميزة وباقة متنوعة من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار.